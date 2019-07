Am Donnerstag, 22. August, steht die spannenden Stadtgeschichte von Münnerstadt im Blickpunkt eines Spaziergangs durch die Stadt. Unter dem Titel "Ohwieschönistmünnerstadt" erfahren die Teilnehmer, warum die Stadtmauer einst gebaut wurde, warum die Stadt so entstanden ist und wie sie noch heute ist. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Rathauseingang. sek