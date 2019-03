"Spaziergang durch den Darm"

Dickdarmkrebs ist nach dem Prostatakrebs bei Männern und dem Brustkrebs bei Frauen die zweithäufigste Krebserkrankung: Mehr als 60 000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland an diesem Tumor, etwa 26 000 sterben an den Folgen. Denn meist wird die Krankheit zu spät entdeckt, da die Früherkennungsuntersuchungen viel zu selten wahrgenommen werden. Im Rahmen eines Informationstages klärt das Klinikum Coburg am Mittwoch, 27. März, von 11 bis 18 Uhr über das Thema Darmkrebs auf und bietet die Möglichkeit, einen Spaziergang durch das faszinierende Organ zu unternehmen.

Nur wenige Krebsvorstufen können so problemlos frühzeitig beseitigt werden wie Darmpolypen, die sich im Laufe eines Jahrzehnts unbemerkt und oft symptomlos in einen gefährlichen Tumor verwandeln können. Im Rahmen einer Vorsorgedarmspiegelung kann ein solcher Polyp abgetragen und damit die Entstehung von Darmkrebs verhindert werden. Darüber hinaus können auch andere Erkrankungen, wie die Divertikelkrankheit, chronische Darmentzündungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa), Anomalien der Blutgefäße oder durchblutungsbedingte Entzündungen durch diese Untersuchung erkannt werden.

Begehbares Darm-Modell

Bei der Informationsveranstaltung wird auch ein begehbares Darm-Modell vor der Cafeteria zur Verfügung stehen, das die Welt des Dickdarmes besser begreifbar macht. Kurzvorträge finden ab 14 Uhr über "Vorbeugung und Früherkennung des Darmkrebses", "Darmkrebs - Was kann der Chirurg tun?", Ernährungsberatung und "Bewegung und Krebs" im Konferenzraum auf Ebene 02 hinter der Cafeteria statt.

Im Anschluss daran können individuelle Fragen beantwortet werden. red