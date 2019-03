Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet in Kooperation mit dem Förderverein Bergbaugeschichte Stockheim/Neuhaus den Kurs "Stockheimer Steinkohle - Spaziergang auf dem Bergbau-Erlebnispfad" an. Der Kurs findet am Samstag, 6. April, von 14 bis 16 Uhr auf dem Bergwerksgelände (Bauhof) statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule Kronach, 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red