Spaziergang am Martern-Rundweg

Der VdK-Ortsverband Neuses lädt zum Spaziergang "Neuseser Martern-Rundweg" mit Günther Hanna am Sonntag, 15. September, ein. Beginn ist um 14 Uhr in der Kirche. Auf dem Neuseser Martern-Rundweg sind Kapellen, Martern und Gedenksteine zu sehen. Für den Sozialverband VdK ist die Barrierefreiheit ein wichtiges Thema. Bei dem Spaziergang in und um Neuses können die Teilnehmer auch feststellen, wo noch Barrieren zu beseitigen sind. Daher würden sich die VdKler freuen, wenn viele am Spaziergang teilnehmen. red