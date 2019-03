Spaziergänger hören Schüsse

Mit großem Personalaufwand und Polizeihubschrauber suchte die Polizei Neustadt am Donnerstagvormittag ein Waldgebiet nahe dem Stadtteil Ketschenbach ab. Verschiedene Spaziergänger hatten mitgeteilt, Schüsse in diesem Gebiet gehört zu haben. Durch die Absuche konnten jedoch keine Erkenntnisse gewonnen werden, die auf einen tatsächlichen Waffengebrauch hindeuten. Ebenso konnten keine verdächtigen Personen in und um das Waldgebiet festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Hintergründe der lauten Knallgeräusche geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Neustadt zu wenden. pol