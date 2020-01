Spaziergänger finden gestohlene Kennzeichen

Unabhängig voneinander haben zwei Spaziergänger am Samstag zwei Paar gestohlene Kennzeichen im Bereich der Flurwege von Untererthal gefunden. Es handelt sich um ein Kennzeichenpaar aus Nordrhein-Westfalen mit der Ortskennung AH für Ahaus, Borken sowie um ein Kennzeichenpaar aus Hessen mit der Ortskennung HG für Bad Homburg vor der Höhe, Hochtaunuskreis. DiePolizei Hammelburg hat die Kennzeichen sichergestellt und nach Rücksprache mit den Polizeidienststellen vor Ort an die Eigentümer zurückgegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hammelburg, Tel.: 09732/ 9060. pol