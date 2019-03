Spazieren und dabei schnabulieren

Stadtführerin Karoline Schmidt lädt zum Genuss- und Kulturspaziergang durch die Altstadt ein. Die Teilnehmer werden bei der Schnabuliertour für 28 Euro die kulinarische und internationale Seite der Stadt kennenlernen.

Die Tour führt durch die Altstadt und die Teilnehmer werden Lokalitäten kennenlernen, in denen sie von netten Gastgebern und Kostproben in entspannter Atmosphäre erwartet werden. Dazwischen gibt es Episoden aus der Stadtgeschichte von gestern und heute. Diese Stationen warten auf die Teilnehmer: Das Restaurant "Kaizen" mit japanisch-fernöstlichen Gaumenfreuden, das Restaurant Korfu mit griechischer Gastfreundschaft im "Roten Ochsen". Süße Sachen aus Bella Italia werden im Restaurant "L'Amore da Massimo" serviert und in der Herzobar gibt es einen fruchtigen Cocktail.

Die "Schnabuliertour" mit Start am Nürnberger-Tor-Platz dauert etwa drei Stunden und findet bei jedem Wetter statt am Samstag, 30. März, 18 Uhr; Freitag, 13. September, 19 Uhr; und am 4. Oktober, 19 Uhr. Maximal zwölf Teilnehmer. Reservierung unter Tel. 0176 / 56 55 41 03 oder 09135/39 26. red