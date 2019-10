"Vom Herbst des Haines" nennt sich der neue literarische Hainspaziergang mit Martin Neubauer. Gedichte und Geschichten sollen den Blick für die Schönheit der Jahreszeit öffnen - und dem Herbstfrust heiter entgegenwirken. Spaziert wird am morgigen Sonntag, 13. Oktober, um 16 Uhr, am Donnerstag, 17. Oktober, um 16 Uhr und am Sonntag, 27. Oktober, um 11 Uhr. Treffpunkt ist jeweils vor dem Bootshaus. Anmeldungen sind nicht nötig. red