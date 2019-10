"Spatzenfreunde" für ihre Jubiläumsfahrt geehrt

Wieder einmal war es soweit, der Fanclub "Spatzenfreunde Oberfranken" war am letzten Wochenende für vier Tage nach Südtirol unterwegs. Rechtzeitig nach Einzug des "goldenen Oktobers" mit milden Temperaturen ging es zum 35. Kastelruther Spatzenfest ins Schlerngebiet. Seit 1985 sind die Kastelruther Spatzen die Stars der volkstümlichen Musik und erfolgreichste Gruppe aller Zeiten.

Mit dem Titel "Tränen passen nicht zu Dir" gelang schon 1990 der Gran Prix Sieg in Saarbrücken. Es folgten zahlreiche Auszeichnungen nach inzwischen 50 Tonträgern mit über 700 Titeln. Zwölfmal erhielt die Südtiroler Truppe den höchsten deutschen Musikpreis "Echo", dazu fünfmal die "Goldene Stimmgabel" sowie elf "Kronen der Volksmusik.

In den Liedern der Kastelruther Spatzen sind unverkennbare Themen von menschlichen Schicksalen, oftmals verknüpft mit der geliebten Heimat. Auch das neueste Album "Feuervogel flieg" ist ganz im Musikstil der Gruppe produziert worden. Die melodischen Songs mal schwungvoll, mal melancholisch sind für Millionen von Fans immer wieder zwar ein Stück "heile Welt" aber Frontmann Norbert Rier weiß, dass "unsere Musik von einigen gehasst, von vielen belächelt, aber von Millionen geliebt wird".

Ein besonderes Ereignis war für den oberfränkischen Fanclub der Donnerstagabend, als man für über 25-malige Teilnahme am Kastelruther Spatzenfest auf der Bühne mit Urkunde und Präsent von den Musikern geehrt wurde. Am Freitag besuchte die Reisegruppe den Herbstmarkt von Meran, ehe es am Samstag ins malerische Kastelruth ging, wo tausende von Menschen die Straßen und Cafés füllten sowie den "Spatzenladen mit Museum" besuchten. Am Abend ging es zum großen Konzert der Kastelruther Spatzen am Tirlerhof, wo über 10 000 Fans ihren Lieblingen zujubelten.

Weitere Fahrten geplant

Die stellvertretende Fanclubleiterin Uli Schubert bedankte sich bei der Rückfahrt für die Disziplin der Teilnehmer und bei den Busfahrern Günter und Erik für die sichere Fahrt. Für 2020 sind zum 36. Kastelruther Spatzenfest von 9. Oktober bis 12. Oktober bereits 42 Plätze gebucht. Eine weitere Fahrt ist vom Freitag, 8. Mai, bis Sonntag, 10. Mai, zum Muttertags-Konzert nach Meransen/Pustertal geplant. Anmeldungen für die Fahrten 2020 nimmt Vorstand Rainer Göllert unter der Handynummer 0172/7349869. red