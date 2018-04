Spatenstich für neue Kreisstraße

Veronika Schadeck



In den Ausbau der Kreisstraße KC 8, genauer in die Ortsdurchfahrt Teuschnitz/ Reichenbacher Straße werden 1 590 000 Euro investiert. Hinzu kommen 110 000 Euro Nebenkosten und Honorare. Die Straße ist voraussichtlich Ende Oktober voll gesperrt.

Mit dem Spatenstich von Landrat Klaus Löffler und Bürgermeisterin Gabi Weber begann am Montagnachmittag offiziell der Ausbau der 680 Meter langen Strecke. Bereits am heutigen Dienstag soll die Straße aufgefräst werden, damit die Arbeiten für Mischkanal und Wasserleitungen in Angriff genommen werden können.

Wie Landrat Klaus Löffler erklärte, haben die Planungen für diese Straße bereits im Jahr 2015 begonnen. Im Jahr 2017 sei die Ausbauvereinbarung mit der Stadt abgeschlossen worden. "Der Ausbau ist eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises und der Stadt Teuschnitz."

Der Anteil des Landkreises beträgt 984 000 Euro, und der Stadt 606 000 Euro. Für Teuschnitz fallen 190 000 Euro für den Mischwasserkanal, 199 000 Euro für die Wasserleitungen und 130 000 Euro für den Bau von Gehwegen an. Wie Löffler erklärte, werde die Maßnahme durch Mitteln aus dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG) beziehungsweise durch dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) auch gefördert. Eine Zusage der Regierung von Oberfranken liegt bereits vor. Allerdings sei die Höhe der Fördersumme noch unklar.

Diesbezüglich ist Marion Resch-Heckel von der Regierung von Oberfranken zuversichtlich, dass bei den förderfähigen Kosten 90 Prozent an Förderungen erreicht werden können. Sie bezeichnete die KC 8/Ortsdurchfahrt als eine wichtige infrastrukturelle Maßnahme.

Bürgermeisterin Gabi Weber meinte, dass sich in den letzten Jahren im oberen Frankenwald einiges bewegt habe. Das schließe auch den Straßenbau mit ein. Sie sprach bezüglich des Ausbaus der KC 8 in Teuschnitz von einem Lückenschluss. Sie wies darauf hin, dass im Zuge dessen auch in die Wasserversorgung investiert wird und deshalb die Anlieger laut Satzung zu der Finanzierung mit herangezogen werden. Darüber seien aber die Bürger in Vorgesprächen informiert worden.



Bedauern der Bürgermeisterin

Bedauern äußerte die Bürgermeisterin, dass der Breitbandausbau aus finanziellen Gründen im Zuge der Maßnahme nicht mit durchgezogen werden kann. Ihr Dank ging an die Regierung: "Wir werden immer gut beraten!"

Thomas Kleylein vom Ingenieurbüro HTS Plan GmbH äußerte sich zuversichtlich, dass der Zeitplan bis zur Beendigung der Baumaßnahme eingehalten werden kann.

Abschließend betonte Marion Resch-Heckel das gute Miteinander zwischen der Stadt, dem Landkreis und der Regierung von Oberfranken. "Alles wird abgestimmt!" Sie wies auf hohe Städtebaufördermittel hin, die im Jahr 2018 fließen würden. "Das ist das Fünffache gegenüber dem vor 15 Jahren!" Sie sprach von einem "großen Wurf für Oberfranken!", davon, dass auch der Landkreis und die Teuschnitzer Lorbeeren ernten werden.

Die Frage nach der letzten Komplettsanierung der KC 8 / Ortsdurchfahrt konnte nicht genau beantwortet werden. Der Leiter des Tiefbauamtes, Gunther Dressel, erinnerte daran, dass vor circa fünf Jahren die Straßendecke auf diesem Stück ausgebessert worden sei. Und seitdem ist sie aufgrund verschiedener Baumaßnahmen an der B 85 stark frequentiert worden, da auf der KC 8 in Teuschnitz der Verkehr immer Richtung Steinbach und Rennsteig-Region umgeleitet wurde.