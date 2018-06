Spaßturnier der Volleyballer

Rund 70 Freizeit-teams aus ganz Deutschland messen sich am kommenden Wochenende beim Volleyball-Freiluftturnier des TV/DJK. Der Traditionswettbewerb findet bereits zum 31. Mal statt.

Mit etwa 500 Volleyballbegeisterten rechnet der Verein laut Sprecher Oliver Wendt. Einige Teams werden mit Wohnmobilen oder Kleinbussen anreisen, die meisten schlagen aber wieder ihre Zelte rund um das Turniergelände am Sportzentrum auf.

Das Turnier beginnt am Samstag, 30. Juni, um 9.30 Uhr nach der Begrüßung durch Abteilungsleiter Matthias Benner. Gespielt wird auf 20 Volleyball-feldern. Nach der Vorrunde wird das Teilnehmerfeld je nach Leistung in ein Hobby- und ein Aktiventurnier unterteilt.

Am Samstagabend verwandelt sich das Verpflegungszelt wieder in eine Partyzone: DJ Franky wird ab 21 Uhr die letzten Kraftreserven der Volleyballer fordern. "Wir haben etwas am Konzept gefeilt und werden auch eine Cocktail-Happy-Hour anbieten", zitiert eine Ankündigung die Mitorganisatorin Laura Schmitt. Auch Nicht-Volleyballer können mit den Sportlern feiern.

Die Teams tragen wie gewohnt lustige oder skurrile Namen wie "Gegen uns hätten wir auch gewonnen", "Netz erst recht" oder "Bierschaumschlürfer". Laut Wendt kommen viele Mannschaften aus Thüringen. Sie bilden schon seit Jahren den harten Kern. Aber auch gleich fünf Teams aus Coburg sind zum Beispiel im Teilnehmerfeld zu finden.

Die Organisation des Turniers übernahmen vor allem Laura Schmitt und Johanna Wüscher aus der 1. Damenmannschaft. Ein Team aus Damen 2 und Herren 2 und das Ehepaar Matthias und Claudia Weimer unterstützten sie. red/aki