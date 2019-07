Spaßduo bei der SPD

Das Spaßduo "Lubber und Babbo" aus der "Bescheuerten Weindunstbühne" Oberschwappach hat am Freitag, 26. Juli, in der "Scheuern" im Sander Hümmer-Hof Premiere. Der SPD-Ortsverein gestaltet sein Sommerfest mit "Lubber und Babbo". Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei, wie die SPD in Sand mitteilte.

Das Spaßduo ist mit zwei Auftritten präsent. Der erste Auftritt ist gegen 19.30 Uhr geplant. Daneben gibt es im kulinarischen Teil fränkische Speisen und Wein vom Winzer Franz-Josef Ruß. Zwischen den Auftritten von "Lubber und Babbo" und zum Abschluss unterhält "DJ Jo" mit Oldies.

"Lubber und Babbo" alias Thomas Klug und Matthias Schmelzer (Neffe des bekannten Oti Schmelzer) bereichern seit einigen Jahren mit ihren Sketchen den fränkischem Fasching. Sie sind zwei höchst charmante "Besserwisser", die die Probleme des Alltags auf ihre eigene Weise lösen. Von den Medien als "unschlagbar kongenial" betitelt, sind die beiden auch außerhalb der närrischen fünften Jahreszeit auf Bühnen in Franken unterwegs. red