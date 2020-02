"Spaß und Spiel für alle Kids" - es ist wieder Zeit für den SV Kinderfasching - Kindergarde und Kinderprinzenpaar und der Bär stehen im Mittelpunkt. In der Kulturhalle geht es am Sonntag, 16. Februar wieder rund. Von 14 bis 18 Uhr steppt der Bär. Einlass ist um 13.30 Uhr. Die "Faschingsvorbereitungskindercrew" kann dann neben den hoffentlich zahlreichen tollen Masken auch das Kinderprinzenpaar Prinzessin Amelie I. und Prinz Nils I. mit ihrem Gefolge, der Kinder- und Minigarde, dem Jugendelferrat sowie den Tanzmariechen willkommen heißen. Außerdem wird auch die Showtanzgruppe der Faschingsgesellschaft ihre Tänze zum Besten geben. Das Turnerteam hat bereits tolle Spiele vorbereitet und auch für die Allerkleinsten ist wieder gesorgt. Sorgten im letzten Jahr viele Kinder für einen Rekordbesuch, so lässt dies auf einen großen Zuspruch auch in diesem Jahr hoffen. Ob Konfettibad, leckerer Kuchen, Popcorn und Wiener oder tolle Musik - es ist sicher für jeden etwas dabei. Der Eintritt ist frei. red