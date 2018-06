Spaß und Spiel beim Sommerfest

Die Kindertagesstätte "Die bunten Spirken" feiert am Sonntag, 1. Juli, und Montag, 2. Juli, ihr Sommerfest. Los geht es am Sonntag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche, anschließend startet der Festbetrieb. Um 14.30 Uhr haben die Kleinen unter dem Motto "Aufregung im Märchenwald" ihren großen Auftritt vor Eltern und Großeltern. Ab 15 Uhr werden die Achtelfinalspiele der WM übertragen. Ein Rahmenprogramm mit Spielstationen und Erzähltheater gibt es außerdem für die Gäste. Um 18 Uhr steht die Verlosung der Hauptpreise aus den Nieten auf dem Programm. Am Montag werden wieder ab 15 Uhr die Achtelfinalspiele der WM übertragen, der Festbetrieb startet dann um 17 Uhr. sek