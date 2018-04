Spaß und Bewegung in der Haßfurter Promenade

Das Bewegungs- und Begegnungsangebot "Mit und fit - Begegnung durch Bewegung" des Mehrgenerationenhauses (MGH) startet am Mittwoch, 11. April, in die Sommersaison und findet ab sofort wieder in der Promenade in Haßfurt statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr im MGH; von hier aus wird dann gemeinsam in den Mehrgenerationenparcours zur gesunden Bewegung gegangen.

Das generationenübergreifende Angebot des MGH richtet sich an alle Interessenten, die das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit fördern und gleichzeitig neue Kontakte knüpfen wollen. In dem nur zwei Gehminuten entfernt gelegenen Mehrgenerationenparcours werden die Bürger zur sportlichen Betätigung gemeinschaftlich und nur nach individuellem Leistungsstand motiviert. Die Alltagsmobilität soll somit erhalten und die Lebensqualität gesteigert werden. Nach der gemeinsamen Bewegung im Parcours kehren die Teilnehmer in das Café Bistro "Offener Treff" im Mehrgenerationenhaus zurück, um sich bei einem gesunden Imbiss auszutauschen. Nähere Informationen dazu gibt es im MGH unter Rufnummer 09521/9528250.



Diskussionsangebot

Am Montag, 9. April, lädt das MGH wieder zum Diskussionsangebot der "Rentenschmiede" ein. Von 10.30 bis 12 Uhr wird im Café Bistro "Offener Treff" des MGH mit Initiator Johann Fuchs und den anderen Teilnehmern diskutiert. Dieser Montag steht im Zeichen des Themas "Die Außenwirkung auf andere". Es ist keine Anmeldung nötig, weitere Informationen gibt es im MGH. red