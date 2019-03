Spaß und Bewegung an der frischen Luft

Im März stellt der TV Neuses die Natursportart Orientierungslauf vor. Für alle, die sich gerne im Freien bewegen und auch ein bisschen Spaß und Abenteuer haben wollen, bietet der TV Coburg-Neuses ein kostenloses und unverbindliches Schnuppertraining für Orientierungslauf (OL) an. Teilnehmen am Laufen mit Köpfchen können Personen ab sechs Jahren. Für kleinere Kinder ist eine Teilnahme in Begleitung Erwachsener möglich. OL ist besonders für die ganze Familie geeignet. Die März-Trainings finden ausschließlich im Umfeld von Spielplätzen immer um 17.30 Uhr statt, also heute, 12. März, am Spielplatz in der Friedrich-Ludwig-Jahnstraße, bei der Turnhalle in Neuses, am Dienstag, 19. März, am Spielplatz zwischen Veilchen- und Nelkenweg in Beiersdorf und am Dienstag, 26. März, am Spielplatz hinter der Kirche in Scheuerfeld. Weitere Auskunft gibt es bei A. Weid unter Telefon 09561/32299 oder per E-Mail geli.weid@gmx.de oder ol-coburg.de. red