Spaß, Sport und Beachparty

Der SV Aura organisiert von Samstag, 30. Jun, bis Montag, 2. Juli, sein alljähriges Sportfest. Los geht's am Samstag um 20.30 Uhr mit der bereits 12. Auflage der Hawaii-Honolulu-Buggy-Buggy-Party.

Auch beim 12. Mal der über die Jahre stetig größer gewordenen Beachparty soll mit zahlreichen Pools, Sandstrand, einem großen Zelt und Cocktailwagen sowie diesmal wieder Musik von dem überregional bekannten "DJ Joker" sogar bei schlechtem Wetter Summerfeeling garantiert werden. Das Motto der diesjährigen Beachparty lautet "...meets The 90`s". Am Sonntag geht es weiter ab 14 Uhr mit Jugendfußball. Am Abend ab 18 Uhr findet das erste Testspiel auf die Kreisklassesaison der Meistermannschaft des SV Aura gegen den FV Niederwerrn/Oberwerrn statt. Nebenher gibt es sowohl am Sonntag als auch am Montag eine Hüpfburg für Kinder und alle Junggebliebenen. An allen Tagen gibt es verschiedene Spezialitäten. Am Montagabend klingt ab 17.30 Uhr das dreitägige Fest mit den erstmals ausgetragenen Aura-Games aus. In einer Art "Spiel ohne Grenzen" wird das A(ura)-Team ermittelt. red