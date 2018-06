www.kronach.de

Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Kronacher Kinder erwartet wieder viel Spaß , Spiel und Spannung bei den Ferienspieltagen 2018 der Stadt Kronach , die in diesem Jahr vom 6. bis 24. August stattfinden.Das Betreuerteam hat zusammen mit dem Sachgebiet Familien und Soziales einen bunten Mix an Aktions- und Mit-Mach-Angeboten vorbereitet. Das Programmheft ist ab 13.Juli im Rathaus von Kronach zu erhalten. Es wird zu gegebener Zeit auch auf der Internetseite der Stadt () in der Rubrik "Aktuelles" unter "Rathaus & Stadtwerke" veröffentlicht.Anmeldungen sind ab Donnerstag, 19. Juli, 8 Uhr, im Rathaus Zimmer 11 möglich.