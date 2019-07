Spaß pur in Stockheim

Vom 19. bis 23. August findet in der Gemeinde Stockheim erneut eine Kinderferienwoche statt. Aufgrund des breiten Angebots ist diese Veranstaltung zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Der Knappenverein, der TSV Stockheim, der FC Stockheim, die Bergmannskapelle, die Stockheimer, die Haiger und die Neukenrother Feuerwehr, der Heimat- und Trachtenverein Haig, der FC Wacker Haig, der "Liederkranz" Haig, der Musikverein Neukenroth, der Kleintierzuchtverein Neukenroth, der Gartenbauverein Neukenroth sowie der Volkstrachtenverein "Zechgemeinschaft" Neukenroth haben unter der Organisation der Gemeinde Stockheim wieder ein buntes Programm zusammengestellt.

Teilnehmen können Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren; der Unkostenbeitrag beträgt pro Tag und Kind lediglich drei Euro (inklusive Essen und Getränke). Bei Geschwistern muss jedes weitere Kind nur einen Euro bezahlen.

Die Anmeldung zur Kinderferienwoche mit Einzahlung des Unkostenbeitrages ist ab dem 22. Juli bei der Gemeinde Stockheim möglich. Anmeldeschluss ist der 9. August. Anmeldeformulare sind bei der Gemeinde Stockheim erhältlich. Ansprechpartnerin in der Gemeindeverwaltung ist Silvia Welsch.

Beginn der Ferienwoche ist täglich um neun Uhr am jeweiligen Treffpunkt, um 16 Uhr können die Kinder dann wieder abgeholt werden. Während dieser Zeit werden die Buben und Mädchen betreut und verpflegt.

Das fünftägige Programm ist sehr abwechslungsreich angelegt. Bürgermeister Rainer Detsch: "Die Vereine haben sich hervorragend eingebunden. Mit dieser Aktion will man unter anderem die Jugend in die allgemeine Vereinsarbeit mit einbringen sowie die Dorfgemeinschaft stärken. Der Start erfolgt am Montag, 19. August, mit dem TSV Stockheim und der Feuerwehr. Treffpunkt ist zum Auftakt die Turnhalle Reitsch, nachmittags das Feuerwehrhaus Stockheim.

Am Dienstag ist dann eine Fahrt zum Schieferbergbau nach Lehesten sowie eine Wanderung zum Altvaterturm durch Knappenverein und FC Stockheim vorgesehen. Am Mittwoch treffen sich die Buben und Mädchen am Sportheim in Haig. Am Donnerstag sind Aktivitäten am Feuerwehrhaus in Neukenroth sowie am Nachmittag im Schützenhaus Stockheim angesagt. Täglich organisieren die Vereine den Tagesablauf und sorgen jeweils für ein reichhaltiges Mittagessen.

Am Freitag, 23. August, findet ab 13.30 Uhr in der Zecherhalle Neukenroth die Abschlussfeier mit einer Kinder-Disco sowie einer Bildershow statt. Dazu sind alle teilnehmenden Kinder und deren Eltern eingeladen. Am Vormittag organisieren Volkstrachtenverein Neukenroth, Musikverein Neukenroth, Trachtenverein Haig und der Kleintierzuchtverein Neukenroth das Finale. Treffpunkt um 9 Uhr ist die Zecherhalle.

In der darauffolgenden Woche ist das Spielmobil des Landkreises Kronach in Reitsch (26. August) an der Grundschule sowie in Neukenroth (27. August) bei der Zecherhalle jeweils von neun bis 16 Uhr im Einsatz. Das Spielmobil bietet auch in diesem Jahr wieder eine betreute Mittagspause an. Verpflegung ist mitzubringen. Spiel, Spaß und Aktion sind angesagt. gf