Spaß mit dem Tanzen

Am Mittwoch, 11. September, 16.30 bis 18 Uhr, startet das Angebot "Erlebnistanz" des Mehrgenerationenhauses Haßfurt in eine neue Runde. Dann gibt es erneut zehn Mittwochs-Termine für alle Tanzwilligen. Das Präventionsangebot rund um das Thema "Gesund und aktiv älter werden" richtet sich an Bürger jeden Alters, die Spaß an Rhythmus, Bewegung und Musik haben. Die Teilnehmer werden als Gruppe vielfältige und abwechslungsreiche Tänze mit Musik aus aller Welt kennenlernen und bei einer Mischung aus Konzentration und Spaß diese gemeinsam tanzen. Der Kurs ist offen für Singles und Paare aus jeder Generation. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Geleitet wird der Anfängerkurs von der Tanzkreisleiterin Christine Pecht. Um besser planen zu können, ist Anmeldung im Mehrgenerationenhaus erbeten (Marktplatz 10, 97437 Haßfurt, Telefonnummer 09521/9528250). red