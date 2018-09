Spaß mit "Bedörend Röhrend"

Seit sieben Jahren gibt es die Formation "Bedörend Röhrend", bestehend aus Musikern aus den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld. Spaß und Spielfreude sind ungebrochen. Das zeigen sie bei einem Konzertabend am Samstag, 13. Oktober, um 19 Uhr in der Zehnthalle in Aschach. An diesem Abend wird überwiegend böhmische Musik gespielt. Doch für musikalische Überraschungen ist gesorgt. Um das leibliche Wohl der Gäste kümmert sich die Blaskapelle Aschach. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es bereits beim Bilder- und Rahmenladen Back, Tel.: 09708/6363, sowie an der Abendkasse. Foto: Fotostudio Fay