Spaß, Infos und Spiele: Französische Jugendliche zu Gast im Markt

Nachdem die Partnerschaftsbeauftragten Anne-Marie Breteau und Vera Büdicker im vergangenen Sommer einen eigenen Jugendaustausch ins Leben gerufen und ein erstes Treffen in der Normandie organisiert hatten, fand in diesem Jahr der Gegenbesuch des Canton Cingal in der Gemeinde Maßbach statt.

Sprachspiele

Das Quartier war die Rothhäuser Mühle. Dort trafen sowohl die französischen als auch die deutschen Teilnehmer ein. Anschließend veranstalteten die Betreuer mit den Jugendlichen einige Sprachspiele, um die Kommunikation im Haus zu erleichtern. Am nächsten Tag fand eine Dorfrallye statt, die von deutschen Jugendlichen mithilfe der Infotafeln des Marktes Maßbach vorbereitet und entsprechend übersetzt worden war. Von der Rothhäuser Mühle aus ging es durch den Wald nach Maßbach, wo die Jugendlichen die Infotafeln an den wichtigsten Gebäuden der Gemeinde lesen und dazu Fragen beantworten mussten.

Besuch beim Bürgermeister

Dabei erfuhren die Jugendlichen viele interessante Details über Maßbach, wie zum Beispiel über die jüdische Geschichte des Ortes oder über das Theater im Schloss Maßbach, aber auch, dass das heutige Rathaus früher eine Schule war. Danach besuchten die Jugendlichen den Maßbacher Bürgermeister Matthias Klement im Rathaus. Dieser erklärte den Jugendlichen, warum die Begegnungen für ihn so wichtig seien. Viele der Jugendlichen wussten nicht, dass sein Vater Erhard Klement als Bürgermeister im Jahre 1989 die Partnerschaft mitbegründet hatte. Matthias Klement sieht in den Jugendbegegnungen einen wichtigen Beitrag zum guten Verhältnis der Länder in einem vereinten Europa. Durch das gegenseitige Kennenlernen würden die Jugendlichen viel über die Kultur und Lebensweise der Partner erfahren. Am Abend diskutierten die Jugendlichen eifrig darüber, was typisch deutsch und typisch französisch ist - und konnten so einige Vorurteile ausräumen.

Fränkische Rundtänze geübt

Am Mittwochmorgen trafen sich die Jugendlichen mit zwei Paaren der Maßbacher Volkstänzer, um fränkische Rundtänze einzuüben, die sie dann aufführen wollten. Nach einer kurzen Erholungspause fuhren die Jugendlichen mit ihren Betreuern zum Neustädter Haus in der Rhön und wanderten von dort zum Kreuzberg. Vor allem die Franzosen waren sehr beeindruckt von der herrlichen Landschaft und dem tollen Panorama. Das Heimatmuseum in Poppenlauer besuchte die Gruppe am nächsten Tag. Sehr viel Spaß hatten sie in dem alten Schulraum, wo sie sich in die schmalen Bänke quetschten und Übersetzungsübungen machten.

Zum Geburtstag eingeladen

Am nächsten Tag stand der Besuch des Weltkulturerbes Bamberg auf dem Programm. Am Abend waren dann alle zu einer Geburtstagsfeier einer Teilnehmerfamilie eingeladen, wo sie für das Geburtstagskind die Rundtänze aufführten, leckere fränkische Spezialitäten probierten und später das Feuerwerk bestaunten. Besonders die Soloeinlagen mit dem Akkordeon und Klavier der beiden Söhne des Geburtstagskindes riefen bei den jungen Franzosen Begeisterungsstürme hervor und wurden eifrig gefilmt.

Zum Baumwipfelpfad in Ebrach fuhren die Jugendlichen am vorletzten Tag des Austausches. Am Abend wurde in der Unterkunft noch eine kleine Abschiedsfeier veranstaltet, bei der viele Spiele gespielt wurden und dabei die neu erworbenen Sprachkenntnisse getestet wurden. Dabei konnte auf das große zweisprachige Angebot an Sprach- und Kommunikationsspielen des Deutsch-Französischen Jugendwerks zurückgegriffen werden, das dieses Treffen zusammen mit dem Bezirk Unterfranken gefördert hat.

Baldiges Wiedersehen

Bei der Abfahrt am Sonntagmorgen gab es neben dem Versprechen, in Kontakt zu bleiben auch ein paar Abschiedstränen, die zeigen, dass viele Freundschaften entstanden sind bzw. vertieft wurden. Der Gegenbesuch ist für nächstes Jahr in den Sommerferien geplant, doch einige der Jugendlichen werden sich schon vorher wiedersehen, wenn sie im Frühjahr mit ihren Familien zum Partnerschaftsbesuch am Christi-Himmelfahrt-Wochenende nach Maßbach kommen. red