Spaß für Mama und Kind bei Fitnesskurs

Der Schwimmverein veranstaltet einen Kurs Bauch-Beine-Po mit (und ohne) Baby/Kind. Dieser richtet sich an Mütter, die nach der Geburt die Rückbildungsgymnastik abgeschlossen haben und weiterhin etwas für ihre Figur und Muskulatur machen möchten. Das Baby oder Kind kann ebenso in die Stunde eingebunden werden, indem das Körpergewicht die Intensität der Übungen steigert. Der Kurs findet freitags ab 9.15 Uhr im SVC-Heim, Dammweg 3, statt. Der neue Fünferblock startet am Freitag, 10. Januar. Informationen gibt es bei Melanie Probst unter der Rufnummer 0151/68401851. Sie nimmt auch Anmeldungen entgegen. red