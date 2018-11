Spaß für Babys und Eltern

Im Awo-Treff am Bürgerplatz findet am Donnerstag, 29. November, eine Bewegungsstunde für Babys im ersten Lebensjahr mit Carola Fricke statt. Einfache Möglichkeiten werden aufgezeigt, wie Kinder auch in der häuslichen Umgebung vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln können und elementare Bewegungsbedürfnisse erfüllt werden können. Beginn ist um 9 Uhr. Interessierte werden gebeten, sich entweder telefonisch unter 09563/726672 oder im Treff anzumelden. red