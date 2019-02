Unter dem Motto "Jetzt schlägt's 19" beginnt am Freitag, 1. März, um 19.19 Uhr der Fasching des Herzogenauracher Heimatvereins in der Gaststätte Heller. Wie in den letzten Jahren gibt es auch diesmal wieder Büttenreden und allerlei Närrisches zur "fünften Jahreszeit". Auch eine Prämierung der besten Masken ist geplant. Emmi Weiß wird mit "ihren Männern" für musikalische Unterhaltung sorgen, und natürlich bietet das Gastwirtsehepaar Heller wieder die besten fränkischen Bratwürste der Region an. Der Eintritt ist frei. Am Rosenmontag, 4. März, findet dann wieder ab 19 Uhr der monatliche Stammtisch im Steinweg 5 statt. gä