Spaß beim Christbaum-Sammeln und reichlich Ertrag

Philipp Bauernschubert Wie bereits in den Vorjahren hat das Kinderhaus "Unterm Regenbogen" Thundorf auch in diesem Jahr wieder die ausgedienten Christbäume in Thundorf, Weichtungen, Seubrigshausen, Theinfeld und Rothhausen eingesammelt. Dabei trotzen das Personal und die Kinder der Maxi Gruppe, den Minustemperaturen. Mit dem Traktor fuhren sie laut hupend an vier Tagen durch die Orte um auf sich aufmerksam zu machen, denn die Aktion hatte auch einen Hintergrund.

Der Kindergartenverein bat nämlich für die Entsorgung um eine Geldspende, für die Anschaffung eines Tischkickers, eine Wassersäule als Ort der Stille, Lichtspiele, neues Geschirr für die Kleinsten und Montessorimaterial.

Erfreulicherweise konnte die Spende erneut gesteigert werden. Der Kindergarten freut sich riesig über insgesamt 736 Euro. "Dafür haben wir gerne über 100 Weihnachtsbäume geschleppt und sind bei jedem Haus ein- und ausgestiegen aus dem Bus", sagt die Leiterin Renate Saal. Besonders freute sie sich, dass auch viele Leute, die mit dem Kindergarten nichts mehr am Hut haben, sich dennoch an dieser Aktion beteiligt haben. "Uns Maxi`s hat es jedenfalls riesig Spaß gemacht", so ein Vorschulkind.

Einen Dank richtet die Kindergartenleitung auch an die Fahrer, die zum Teil schon viele Jahre das Gefährt durch die Ortschaften steuern. Zum Beispiel Raimund Kneuer aus Weichtungen, der kein Enkelkind mehr im Kindergarten hat, aber trotzdem bereit ist, diesen zu unterstützen. Einige Jahre fährt auch Alexander Mohr schon aus Rothhausen zum Einsammeln der Weihnachtsbäume. In Theinfeld und Seubrigshausen war es Hubertus Geier und in Thundorf Daniel Kuhn.