Gleich zu Beginn der großen Ferien veranstaltet die Feuerwehr Schondra eine Aktion für Kinder. Mädels und Jungs treffen sich am Samstag, 27. Juli, um 13.30 Uhr mit den Feuerwehrleuten am Feuerwehrhaus. Auf die Kinder warten lustige Spiele. Wenn das Wetter passt, soll es nass werden: Badesachen nicht vergessen. Nach dem Spaß gibt es für alle noch etwas zu essen. Eine Liste zur Anmeldung liegt in Schondra beim Bäcker aus. bcs