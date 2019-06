Spaß auf der Kleinkunstbühne

Ja, ist denn schon Fasenacht? Bald, könnte man sagen, zumindest wenn man den Blick auf Friesenhausen richtet. Dort planen "Lubber und Babbo" alias Thomas Klug und Matthias Schmelzer einen Auftritt, wie die Volkshochschule mitteilte. Bekannt wurde das Spaß-Duo durch Auftritte auf Oti Schmelzers "Bescheuerter Weindunstbühne" in Oberschwappach sowie bei "Franken sucht den Supernarr" im Bayerischen Rundfunk. Die zwei charmanten "Besserwisser" gastieren am Mittwoch, 2. Oktober, 19 Uhr, auf der Kleinkunstbühne "Die Rolle" in Friesenhausen. Wer den "Zweiten ersten Versuch" der Spaßmacher sehen möchte, kann bei Musik Hofmann in Hofheim ab dem 1. Juli Karten erwerben. Foto: pr