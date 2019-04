Spaß an der Bewegung

Eines ist den Bambinis des SC Diebach gemeinsam: Sie haben Lust und Freude an der Bewegung. Die beiden Trainer Herbert Pramstaller und Marco Hohmann sehen dies als ihre wichtigste Aufgabe an.

Jeden Montag kommen 20 Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren in die Turnhalle in der Kinderkiste zusammen und trainieren mit großem Eifer. Auf dem Programm stehen Laufübungen mit dem Fallschirm, Balancierübungen am Schwebebalken zur Körperbeherrschung, Hindernis- und Slalomläufe durch Medizinbälle, Staffelwettbewerbe und vieles mehr. Aber auch Schüsse aufs Tor und Dribblings mit dem Ball helfen, die Jungen und Mädchen auf spätere Wettkampfspiele vorzubereiten.

Den beiden Trainern Herbert Pramstaller und Marco Hohmann ist es auch besonders wichtig, dass die Übungsformen die Kinder auch selbstsicherer und selbstbewusster machen. Durch die gemeinsamen Spiele soll darüber hinaus gegenseitige Rücksichtnahme und faires Verhalten geübt werden.

Die Verantwortlichen des SC Diebach und die Eltern freuen sich über das Engagement der beiden Trainer, die die Bambinis schon seit vielen Jahren betreuen. Interessierte Kinder können gerne zum Schnuppern beim SC Diebach kommen. hae