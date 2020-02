"Sparsam leben" und 100 werden

Derzeit leben rund 16 000 Menschen in Deutschland, die 100 Jahre oder älter sind. In den Kreis dieser Personen wurde in diesen Tagen auch Anni Schöpplein, eine geborene Kunzmann, aufgenommen. Die Jubilarin ist aktuell die einzige Hundertjährige in der Stadt Eltmann. Sie verbringt in großer Zufriedenheit ihren Lebensabend im Seniorenhaus Sankt Stephanus in Eltmann.

Freistaat, Landkreis, Stadt

Bürgermeister Michael Ziegler (CSU) sah es als eine große Freude und Ehre an, gleich dreifach Gratulationen aussprechen zu dürfen. Im Auftrag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder überbrachte er die Silbermünze des Freistaats Bayern mit dem Abbild der Patrona Bavariae und ein Schreiben, in dem Söder die Hoffnung aussprach, dass die Jubilarin mit der Unterstützung lieber Menschen zuversichtlich auf ihrem Weg weitergehen könne.

In Vertretung von Landrat Wilhelm Schneider und der Landkreisbevölkerung übergab Ziegler ein flauschiges Badetuch mit dem Wappen des Landkreises. Als Geschenk der Stadt Eltmann präsentierte er als Bürgermeister einen Geschenkkorb.

Aus Nürnberg

Anni Schöpplein ist in Nürnberg geboren und ging dort zur Schule. Ihr Vater war Polizist, während ihr Mann Alfred den Beruf eines Försters ausübte und über Nürnberg hinaus bis in den Raum Bamberg unterwegs war.

Dem Ehepaar wurden drei Kinder geschenkt. Das Wohl ihrer Familie lag der Jubilarin dabei immer sehr am Herzen und als Mutter und Hausfrau ist sie immer gerne für sie da gewesen. Ihr Mann ist schon vor längerer Zeit gestorben.

Durch Tochter und Schwiegersohn, die in der Nähe von Ebern leben, wurde sie vor über drei Jahren auf das Seniorenhaus in Eltmann aufmerksam. "Ich habe mich hier gut eingewöhnt, mir gefällt es hier, und ich bin sehr zufrieden. Da gibt es nichts zu meckern."

Ihre Tochter besucht sie öfter und nimmt die Jubilarin auch manchmal mit nach Hause. Kleine Unternehmungen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Anni Schöpplein zeigt nach wie vor an vielen Dingen großes Interesse. So ist sie täglich um 9.30 Uhr schon bei der Zeitungsrunde dabei, um die neuesten Nachrichten vorgelesen zu bekommen. Dies war auch an ihrem Geburtstag so, und anschließend gab es Gymnastik und Spiele mit dem Ball im Sitzkreis. Wie Anni Schöpplein hier den Ball aus der Entfernung auffing und den anderen Teilnehmern den Ball genau zuwarf, war schon bemerkenswert. "So lange es noch geht, mache ich hier mit. Das macht Spaß," bemerkte sie mit viel Freude.

Immer in Bewegung bleiben

Nicht nur bei der Gymnastik spürt man, dass sie gerne in Bewegung bleiben und immer dabei sein will, wenn etwas unternommen wird. Sie freut sich, wenn die Mädchen und Buben des sozialen Arbeitskreises der Wallburg-Realschule kommen, um mit den Senioren zu spielen oder einen Spaziergang zu un-ternehmen. Erst vor wenigen Tagen feierte das Seniorenhaus das zehnjährige Bestehen der Verbindung zwischen den Schülern und den Senioren. Demnächst möchte die Jubilarin auch bei der Backgruppe dabei sein. Schön empfindet sie es auch, dass Pfarrer Ottmar Pottler ab und zu einen Gottesdienst anbietet oder Pastoralreferentin Barbara Heinrich zum Gespräch kommt.

Gefragt, welches Geheimrezept es für ihr hohes Alter gibt, sagte sie einfach: "Sparsam leben". Das habe man in ihrem Leben mit drei Kindern tun müssen. Sie achtet auch im hohen Alter auf ihre Ernährung.