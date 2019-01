Sparkasse unterstützt Ehrenamt vor Ort

Schon in den letzten Jahren hat die Sparkasse Bamberg zu Weihnachten 10 000 Euro an gemeinnützige Institutionen in der Region gespendet. "Es ist mittlerweile eine gute Tradition geworden, statt Weihnachtsgeschenke soziale Projekte in unserer Heimat finanziell zu unterstützen", erklärt dazu Vorstandsvorsitzender Stephan Kirchner in einer Pressemitteilung. Erstmalig sei im vergangenen Dezember über die Spendenverteilung online abgestimmt worden, wobei drei Projekte zur Wahl standen.

Die meisten Stimmen bekam das Josefslädchen in Bamberg, das heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert. Das Josefslädchen des Caritasverbands für den Landkreis Bamberg e.V. ist Treffpunkt für Leute mit geringem Einkommen. Hier gibt es Lebensmittel, die von Unternehmen gespendet werden, zu Tiefstpreisen. Ungefähr 1000 Menschen aus der Region haben einen Berechtigungsschein, täglich kaufen circa 40 Personen im Laden ein. Geschäftsführer Tobias Späth freut sich über die Spende von 3754,39 Euro, mit der eine dringend benötigte Kühltheke für die Lebensmittel anschafft werden soll.

3192,98 Euro erhält die Johanniter-Unfall-Hilfe für ihr Projekt "Lesehund". Das ehrenamtliche Projekt bietet Grundschülern mit Leseschwäche die Möglichkeit, ihre Lesefähigkeit zu verbessern, indem sie ohne Angst vor Misserfolg und Kritik trainieren können. Welcher Hund für das Projekt geeignet ist, wird in einem "Hundecasting" entschieden. Momentan sind sieben Lesehunde in der Region unterwegs. Außerdem werden ehrenamtliche Mitarbeiter in "Hundeteams" in Theorie und Praxis ausgebildet. Tobias Eckardt von der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V, Regionalverband Oberfranken, nahm die Spende entgegen.

3052,63 Euro erhält das Projekt der DKMS "Dein Typ ist gefragt!". Mit diesem Schulprogramm sucht die GmbH junge Menschen, die den Kampf gegen den Blutkrebs unterstützen. Hierzu ruft die DKMS Schulen in der Region Bamberg auf, eine Registrierungsaktion an ihrer Schule zu organisieren. Über 336 000 Schüler haben sich der Mitteilung zufolge bereits mitgemacht und durch ihr Engagement das Leben vieler Patienten gerettet. Großartig sei, dass bereits 3700 Schüler Stammzellspender sind. Stellvertretend für die DKMS nahm Eva-Maria Döring den Spendenscheck entgegen. red