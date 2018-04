Sparkasse übergibt Spende

Die Sparkasse Bad Brückenau hat die Vertreter der umliegenden Schulen zu einer Feierstunde eingeladen, bei der ein symbolischer Scheck in Höhe von 1185 Euro überreicht wurde. Als Gastgeber durfte sich zum ersten Mal der neue Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Bad Brückenau, Felix Dorn, vorstellen.

Er übergab den Scheck gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Cornelia Borowski, die sich im Rahmen der Übergabe von den anwesenden Lehrern verabschiedete. Sie prägte jahrelang die Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Bad Brückenau und war stets Ansprechpartnerin für Schulen und Vereine. Nun wechselt sie in den Ruhestand. Die Schulen bedankten sich für die Spenden, die aus den Sparkassen PS-Losen und den Gewinnen stammen. Investiert haben die Lehrer in ganz unterschiedliche Projekte. So setzen viele Schulen inzwischen auf die Musik und haben mit den Spenden neue Instrumente für die Schüler angeschafft oder die Technik der verschiedenen Theatergruppen erneuert. Ebenso wurde das Geld für Aufklärungs- und Präventionsworkshops verwendet, sowie für zahlreiche Pausen- und Kooperationsspiele. Die Sparkasse Bad Brückenau freut sich, mit ihren Zuwendungen die Region und vor allem die Schulen zu stärken. red