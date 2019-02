Sparkasse schließt am 15. Juni

Um eine Stellungnahme der Gemeinde zur öffentlichen Konsultation durch die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) zum Netzentwicklungsplan 2030 ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Thomas Kneipp (CSU) erläuterte, dass der erste Entwurf durch die ÜNB veröffentlicht und an die Bundesnetzagentur überreicht wurde.

Die Netzanalysen der ÜNB bestätigen grundsätzlich die Ergebnisse der vorangegangenen Netzentwicklungspläne. Die Ursprungsvariante P44 sei gegenüber den verschiedenen Varianten der P44 mod wegen ihrer größeren netztechnischen Effizienz vorzuziehen. Kneipp erinnerte an die bisherige Beschlusslage des Gemeinderates aus den Jahren 2015 und 2017. Mit Verweis auf diese Beschlüsse lehnt der Gemeinderat sämtliche alternativen Varianten zum Projekt P44 Altenfeld-Grafenrheinfeld ab.

Der Antrag eines Bürgers auf private Verwendung des Gemeindewappens wurde vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. In Sachen Feuerwehrangelegenheiten wurden die beiden vor kurzem wiedergewählten Kommandanten der Hochstadter Wehr, Holger Herold und Matthias Fischer, vom Gemeinderat bestätigt. Des Weiteren begrüße es der Gemeinderat sehr, dass die FFW Hochstadt plane, eine Kinderfeuerwehr ins Leben zu rufen.

Ein Antrag des Fränkischen Theatersommers Landesbühne Oberfranken bezüglich einer Aufführung im Foyer des Rathauses fand ebenfalls ein offenes Ohr. Zunächst sei am 20. September ein Ein-Mann-Stück mit dem Titel "Adrakdiver Middfünfziger suchd ..." geplant. Solle dies unter der Bevölkerung auf Zuspruch stoßen, seien weitere Aufführungen angedacht.

Beschlossen wurde weiterhin die alljährliche Bezuschussung zum Kinderfasching in der Katzogelhalle und in den eingemeindeten Ortschaften. Jedes Kind erhält wieder ein Paar Bratwürste und ein Getränk im Wert von drei Euro.

Das Gemeindeoberhaupt gab bekannt, dass nach einer entsprechenden Mitteilung des Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Coburg-Lichtenfels die Filiale in Hochstadt am 15. Juni geschlossen wird. Es werde nach einem neuen Standort für einen Geldausgabeautomaten gesucht. Als Gründe wurden verändertes Kundenverhalten, geringe Frequentierung der Filiale, die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs und der Kostendruck aufgrund niedriger Zinsen genannt.

Am Freitag, 22. Februar, findet um 16 Uhr ein Brennholzverkauf der Gemeinde im Schmiedswäldla statt. Der Erlös werde in neue Bäume investiert, so der Bürgermeister.