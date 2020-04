Sparkasse gewährt 100 000 Euro Soforthilfe für gemeinnützige Vereine

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und den Auswirkungen schlagkräftig zu begegnen, haben Bundes- und Landesregierung konsequent gehandelt. Es wurden Maßnahmen wie Verhaltensregeln im Kontakt mit anderen und weitreichende Ausgangsbeschränkungen erlassen. Zur Unterstützung betroffener Unternehmen wurden Soforthilfen ins Leben gerufen, Tilgungsaussetzungen ermöglicht sowie Förderprogramme der KfW und LfA aufgelegt.

In Erfüllung ihres öffentlichen Auftrages stehe die Sparkasse Coburg-Lichtenfels der Wirtschaft und den Privatkunden in dieser außergewöhnlichen Situation partnerschaftlich zur Seite, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Vereine in den Städten und Landkreisen Coburg und Lichtenfels kämpften mit den Folgen der Pandemie und stünden unter Umständen vor finanziellen Herausforderungen.

Unter dem Motto "Gemeinsam da durch!" will die Sparkasse ihr gesellschaftliches Engagement und die Verbundenheit zur Region unterstreichen. Dabei stellt das regionale Kreditinstitut insgesamt 100 000 Euro als Soforthilfe in der Corona-Pandemie für gemeinnützige Vereine zur Verfügung. Damit will das Haus laut Mitteilung die Vereine unterstützen, die mit einem Girokonto in Bankverbindung zur Sparkasse stehen und nachweislich aufgrund der Corona-Pandemie mit Einnahmeausfällen zu kämpfen haben oder in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die maximale Förderung pro Verein ist auf 500 Euro begrenzt. Informationen sowie Voraussetzungen rund um die Soforthilfe für Vereine sind unter www.sparkasse-co-lif.de/corona-vereine sowie www.heimat-traeume.de - der neuen Spendenplattform der Sparkasse Coburg-Lichtenfels - zu finden.

? Um die Unterstützung zu beantragen, registriert sich der Verein online auf der Spendenplattform und bewirbt sich in wenigen Schritten, indem er ein Projekt mit der Bezeichnung "Soforthilfe für gemeinnützige Vereine in der Corona-Pandemie" einreicht. Dabei sind Pflichtfelder auszufüllen und alle notwendigen Dokumente wie beispielsweise ein aktueller Freistellungsbescheid oder der Nachweis über die Einnahmeausfälle beizufügen. Liegen alle erforderlichen Unterlagen vor, prüft die Sparkasse den Antrag. Die Entscheidung über die Gewährung der Soforthilfe liegt im Ermessen der Sparkasse.

Ein Signal für die Region

Hinweis: Vereine, die in den vergangenen 15 Monaten bereits mit mehr als 1000 Euro Spende durch die Sparkasse Coburg-Lichtenfels gefördert wurden, sind von der Soforthilfe ausgenommen.

"Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung in der aktuellen Situation bewusst und stellen die Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicher. Mit dieser Unterstützung für Vereine setzen wir ein deutliches Signal und fördern nachhaltig das Gemeinwohl, die Region und die Menschen, die hier leben", betont der Vorstandsvorsitzende Martin Faber. red