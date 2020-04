Sparkasse bittet um Spenden

Die Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auf die Gesellschaft. Die Sparkasse Kulmbach-Kronach will nun helfen, die Folgen der Pandemie unbürokratisch abzufedern.

Mit ihrer Stiftergemeinschaft will die Sparkasse zur Bewältigung dieser Herausforderung beitragen. Sie bittet um Spenden für die Arbeit gegen Corona in der Region.

Die Spenden werden zentral von der Stiftergemeinschaft an zwei regionale Institutionen übergeben, und zwar an die Kulmbacher Tafel und an die Suppenküche Kronach. Damit wird sichergestellt, dass das Geld auch dort ankommt, wo es dringend benötigt wird.

Mit der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Kulmbach-Kronach werden Jahr für Jahr eine Vielzahl gemeinnütziger Projekte in der Region unterstützt. Die Schwerpunkte reichen vom Umwelt- und Tierschutz über Jugendhilfe, Seniorenarbeit bis hin zu Sport, Kultur und Wissenschaft. Mit den Spendengeldern wird die Arbeit vieler Initiativen ermöglicht und gesichert - für eine lebendige und abwechslungsreiche Heimat.

Der Wunschbetrag kann einmalig oder auch dauerhaft auf folgendes Konto überwiesen werden: Stiftergemeinschaft der Sparkasse Kulmbach-Kronach; IBAN: DE61 7715 0000 0101 3357 01; Verwendungszweck: "Spende Corona". red