Sparkasse Bad Kissingen unterstützt Vereine und Institutionen

Die Sparkasse Bad Kissingen fördert seit Jahrzehnten die Schulen, Kindergärten und Vereine im Landkreis Bad Kissingen bei der Durchführung konkreter Maßnahmen und Projekte. Die Sparkasse sehe in ihrem Engagement für Bildung, Erziehung und in der Vereinsförderung ihre soziale Mitverantwortung und die Verbundenheit mit der Region, heißt es in einer Pressemitteilung.

Tanja Erdmann, Leiterin der Geschäftsstellen Münnerstadt und Maßbach, lud deshalb Vertreter der Schule, Kindergärten und Vereine zu einer offiziellen Spendenübergabe in die Geschäftsstelle Münnerstadt ein. Sie freute sich über Ihre Gäste, die der Einladung zahlreich gefolgt sind.

Aus dem Reinertrag

Insgesamt wurden die Institutionen im Geschäftsgebiet Münnerstadt und Maßbach im Jahr 2019 von der Sparkasse mit 6535 Euro unterstützt. Der Betrag stammt aus dem Reinertrag des Sparkassen-PS-Sparen und Gewinnen. red