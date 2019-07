Spannung muss sein: Wer wird Bad Rodacher Schützenkönig?

Die Rodacher Schützen feiern am Wochenende das traditionelle Bad Rodacher Vogelschießen. Am Donnerstag, 4. Juli, holt die Schützengesellschaft ab 17.30 Uhr ihren amtierenden Schützenkönig der Saison 2018/2019, Tobias Bosecker, zur Eröffnung des Festes von zu Hause ab. Begleitet werden die Schützen musikalisch von den Roßfelder Musikanten. Nach einer Stärkung zieht der Festzug zum Rathaus und holt um 19.30 Uhr die Vereinsfahne ab, die Bürgermeister Tobias Ehrlicher den Schützen übergeben wird. Weiter geht der Marsch zum Festplatz an der Heldburger Straße, wo Bad Rodachs Bürgermeister um 20 Uhr den Bieranstich vornehmen wird.

Die Roßfelder Musikanten begleiten den Abend im Festzelt und Biergarten. Auf dem Festplatz werden viele Fahr- und Belustigungsattraktionen geboten, teilen die Rodacher Schützen mit.

Die Rodacher Schützenmitglieder schießen dann ihren Königsschuss 2019. Die Scheibe fällt dabei in eine Kiste, in die keiner schauen darf, um die Spannung bis zur Verkündung der neuen Regentschaft aufrechtzuerhalten.

Auch am Freitag, 5. Juli, wird gefeiert, und zwar ab 20 Uhr mit Stimmungsmusik der Weidhäuser Spitzbuam im Festzelt. Um 21.30 Uhr ist die Proklamation der Rodacher Volkskönige 2019 vorgesehen sowie die Ehrung der Sieger des Jedermannschießens und der Stadtmeister. Einen tollen Familiennachmittag mit reduzierten Preisen gibt es am Samstag, 6. Juli, von 14 bis 19 Uhr. Ab 20 Uhr steigt dann der Oldie-Festabend im Festzelt und im Biergarten. Die "Bieroxn" spielen auf. Der große Schützenfestzug duuch die Stadt findet am Sonntag, 7. Juli, ab 14 Uhr statt. Ab 14.30 Uhr können die Festgäste Kaffee und Kuchen bei Unterhaltungsmusik der Blaskapelle Meeder im Festzelt genießen. Um 18 Uhr ist dann der große Moment gekommen: die Proklamation der neuen Schützenkönige und der Pokalsieger. Zusätzlich findet am Festfreitag, -samstag und -sonntag eine Bargeldverlosung im Festzelt statt. Außerdem gibt es - wie der Verein mitteilt - zu jedem Getränk ein Freilos der Schützenfest-Lotterie. red