Spannung mit Kurz-Krimis

Peter Ackermann liest am Dienstag, 19. Februar, Kurz-Krimis von Kai Engelke und Günther Thömmes. Beiden Büchern gemeinsam ist die Tatsache, dass es keine lange Suche nach den Tätern gibt. Wir werden mit einbezogen in die Beweggründe, weshalb die Tat geschehen musste... Unheimlich, skurril, ja sogar sakral - alles ereignet sich gemäß der menschlichen Wesensart. Dabei bleiben in (fast) allen Geschichten Recht und Unrecht als kategorische Maßstäbe stets präsent. Am 19. Februar stehen ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Mehrgenerationenhaus bereit. Die Lesung selbst beginnt kurz vor 15 Uhr. sek