Spannung bis zur letzten Kugel

Seinen Vorjahreserfolg beim SSV Warmensteinach wiederholten die Bezirksoberliga-Kegler des TSV Lahm mit dem 6:2. In der Frauen-Bezirksoberliga verlief das Derby zwischen dem DSKC Neustadt und Freiweg Gestungshausen äußerst spannend (4:4).

Bezirksoberliga, Männer

SSV Warmensteinach -

TSV Lahm 2:6

Mit einer neuen Bestleistung (3366:3486) holten sich die Lahmer in Warmensteinach die Punkte. Zunächst unterlag jedoch Steffen Engelhardt (563/ 191) mit 140, 151, 137 und 135 Kegeln bei 2:2 Satzpunkte gegen Holger Zach (576/188) mit 144, 146, 131 und 155 Holz.

Der TSVler Edwin Zang (625/219) erzielte fehlerfrei mit 153, 152, 165 und 151 Kegel die Tagesbestleistung und gewann drei Sätze gegen das Duo Alexander Pülz (139, 121) und Paul Hempel (123, 177). In der Mitte fiel die Vorentscheidung. Tobias Böhm (551/170) siegte mit 135, 130, 139 und 147 Kegel bei Satzgleichstand gegen Michael Schumann (535/170), der 122, 137, 128 und 148 Holz erzielte. Im anderen Duell behielt Daniel Stang (591/185) mit 149, 133, 152 und 150 Kegel in drei Durchgängen gegen Dominik Gubitz (553/190), der 136, 164, 122 und 131 Holz spielte, die Oberhand und brachte sein Team mit 3:1 und 106 Kegeln klar in Führung.

Ralf Dierauf (597/213) gewann mit 144, 144, 147 und 162 Kegeln drei Sätze gegen Alexander Kreutzer (573/209), der auf 175, 135, 117 und 146 Holz kam. Bei 2:2 Sätzen verlor Helmut Lutter (559/199) mit 147, 123, 157 und 132 Kegeln aufgrund der niedrigeren Holzzahl gegen Robert Böswetter (569/195).

Bezirksoberliga, Frauen

TSV Lahm -

TSV 08 Wilhelmsthal 2:6

Im Verfolgerduell siegten die Wilhelmsthaler Frauen beim TSV Lahm etwas glücklich mit 6:2 (2889:2866). Das erste Duell ging aber an die Lahmerin Marina Vondran (495/155), die mit 3:1 Diana Vogel (465/ 156) in Schach hielt. Sandra Schnitzker (459/131) unterlag mit 1,5:2,5 Satzpunkten gegen Anna Weiß (487/149).

In der Mitte zog Natalie Müller (436/130) bei Satzgleichstand gegen Kerstin Weiß (445/109) mit neun Holz den Kürzeren. Meike Berumen-Garcia (510/156) glich beim 2:2 gegen Bianka Weiß (493/154) den Ausgleich her. Nur mit drei Kegeln verlor Sabine Kochmann (493/144) beim 2:2 gegen Meike Weber (496/160). Anja Thomas (473/153) zog gegen Kerstin Schneider (503/157) mit 1:3 den Kürzeren. lipp

DSKC Neustadt - TTC/FW Gestungshausen 4:4

Hinter den Ergebnissen vermutete man nicht das Kellerduell diese Spieltages. Beide Teams zeigten durchweg gute Leistungen, verfehlten am Ende aber das Ziel, mit einem doppelten Punktgewinn wieder Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle zu finden.

Nach den Starterpaarungen sah sich zunächst die Heimmannschaft im Vorteil. Anne Köhler präsentierte mit 532 gleich das beste Ergebnis dieser Partie und siegte in einer spannenden Begegnung gegen Gästespielerin Elke Kestel (522) nach jeweils zwei gewonnenen Durchläufen mit zehn Holz Vorsprung.

Neustadts Helga Hauschild musste lediglich in einem Satz passen, brachte aber die anderen drei sicher nach Hause und holte ihren MP gegen Barbara Langbein mit 3:1 und 501:493. In den anschließenden Mittelpaarungen das erste Lebenszeichen der Gäste: Kristin Hoffmanns fehlende Spielpraxis machte sich bemerkbar, und so nutzte Tanja Steiner deren schwächere Anlaufphase, um bereits nach drei Sätzen Gestungshausens ersten MP perfekt zu machen. Sie setzte sich am Ende mit 1:3 und guten 487:527 Kegeln durch.

Steffi Koch hielt die Heimmannschaft jedoch weiterhin auf Kurs. Sie behielt mit 3:1 Sätzen und 510:494 die Oberhand gegen Julia Stephan. Mit Spannung ging es in die Schlusspaarungen, da sich der DSKC aufgrund Gestungshausens Sechs-Holz-Führung im Mannschaftsergebnis keine Ausrutscher leisten durfte.

Nach schwachem ersten Durchgang zeigte Susanne Hoffmann in der Folge drei beständige Durchgänge und holte mit 3:1 und 510:498 gegen Andrea Eckhardt Neustadts vierten Duellpunkt. Christel Langes starke Endphase brachte Neustadt dann aber doch noch um den Heimerfolg. Nach zunächst ausgeglichenem Spiel zog Sandra Schmidt gegen ihr schließlich noch mit 1:3 und 509:527 den Kürzeren, so dass Lange mit ihrem Punktgewinn die knappe Drei-Holz-Führung im Mannschaftsresultat verteidigte.

Ergebnisse: Anne Köhler - Elke Kestel 2:2 (532:522); Helga Hauschild _ Barbara Langbein 3:1 (501:493); Kristin Hoffmann - Tanja Steiner 1:3 (487:527); Steffi Koch - Julia Stephan 3:1 (510:494); Susanne Hoffmann - Andrea Eckhardt 3:1 (519:498); Sandra Schmidt - Christel Lange 1:3 (509:527). - Mannschaftsergebnis: 3058:3061. sho