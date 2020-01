Spannung an der Spitze

Von den insgesamt 24 Tischtennis-Damenteams aus dem Kreis Kronach, die in der laufenden Spielzeit in drei Ligen aufschlagen, sind zehn (Vorjahr 13) davon in der Bezirksklasse B des ostoberfränkischen Bezirks vertreten. Beim Kampf um den Meistertitel lieferten sich in der Vorrunde der TSV Teuschnitz II und der SV Friesen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Beide Mannschaften verzeichnen 15:3 Punkte. Aufgrund des etwas besseren Spielverhältnisses von sechs Zählern belegt Teuschnitz II den ersten Platz. Egal wer am Saisonende Vizemeister wird, als Zweitplatzierter darf er mit dem Spitzenreiter hoch in die Bezirksklasse A.

Ob der TSV Steinberg III (13:5 Punkte) oder gar der SC Haßlach II und der ATSV Reichenbach (je 12:6) in diesem Zweikampf an der Spitze noch eingreifen können, wird die Rückrunde zeigen. Bereits am 7. Januar stehen sich mit Haßlach II und Reichenbach zwei dieser Verfolger gegenüber. Das Gipfeltreffen zwischen Teuschnitz II und Friesen steigt am 18. Januar.

War das 5:5 des Tabellenführers in Friesen nach dem 1:4-Rückstand noch ein wertvoller Punktgewinn, so stand das 4.6 beim TSV Steinberg III nicht unbedingt auf der Rechnung. Ebenso nicht unbedingt auf dem Plan stand für Friesen das 4:6 zu Hause gegen Reichenbach. Zwei Ergebnisse die zeigen, dass das Führungsduo durchaus in die Knie gezwungen werden kann.

Während der SC Haßlach III als Tabellen-Sechster noch ein positives Punktekonto aufweist (11:7), liegen die vier weiteren Mannschaften im negativen Bereich.

Insgesamt brachten die zehn Kronacher Teams 57 Spielerinnen zum Einsatz. Herausragend dabei Leonie Raab vom Herbstmeister TSV Teuschnitz II. Sie gewann alle 26 absolvierten Einzel. Nur einmal scheiterte Doris Fischer (SV Friesen). Nachstehend die Besten im Einzel und Doppel: hf Erstes Paarkreuz: 1. Leonie Raab (TSV Teuschnitz II) 26:0, 2. Doris Fischer (SV Friesen) 20:1, 3. Eva Fischer-Weiß (Friesen) 19:3, 4. Heike Hohenberger (TSV Steinberg III) 18:2, 5. Dagmar Martin (Haßlach II) und Judith Scherbel (Teuschnitz II) je 16:5.

Zweites Paarkreuz: 1. Petra Schneider (Haßlach II) 18:7, 2. Sandra Graf (Friesen) 14:2, 3. Doris Wachter (Steinberg III) 12:6, 4. Linda Baumann (Haßlach III) 12:10, 5. Katrin Neubauer (Reichenbach) 7:6.

Doppel: 1. Heike Hohenberger/Jana Schneider (Steinberg III) und Dagmar Martin/Theresia Lang (Haßlach II) je 5:1, 3. Doris Fischer/Sandra Graf (Friesen) und Anna Stadelmann/Katja Fiedler (Marinroth II) je 4:1, 5. Leonie Raab/Judith Scherbel (Teuschnitz II) und Luisa Baumann/Linda Baumann je 5:3.