Spannung an der Spitze

An der Tabellenspitze der 3. Herren-Bezirksliga liefern sich der TSV Windheim II und der SV Berg weiter ein enges Rennen um die Meisterschaft.

Beide Mannschaften holten am vorletzten Spieltag zwei Punkte und bleiben weiterhin punktgleich. Am letzten Spieltag hat Berg die vermeintlich leichtere Aufgabe gegen den Vorletzten TV Rehau zu bewältigen, während Windheim in Stockheim antreten muss (Samstag, 18 Uhr).

Mit zwei Punkten Abstand lauert dahinter noch der SV Rothenkirchen auf Platz 3, der am Samstag den FC Nordhalben zu Gast hat (19 Uhr).



TSV Windheim II -

TV Gefrees 9:3

Den Rückstand nach dem ersten Doppel steckten die Windheimer schnell weg. Auf den zwei Erfolgen in den Doppeln folgten sechs Einzel-Siege in Serie. Im letzten Durchgang unterlagen nur Greser und Trebes aufseiten der Heimmannschaft, ehe Gruber den deutlichen Sieg perfekt machte.

Ergebnisse: Greser/Gruber - Fischer/Wagner 2:3, Trebes/A. Neubauer - Lubrich/Panzer 3:1, M. Neubauer/Fehn - Fick/Meyer 3:0, Greser - Panzer 3:1, Trebes - Lubrich 3:2, Gruber - Wagner 3:2, M. Neubauer - Fischer 3:1, Fehn - Meyer 3:0, A. Neubauer - Fick 3:0, Greser - Lubrich 2:3, Trebes - Panzer 0:3, Gruber - Fischer 3:2.



FC Nordhalben - SV Berg 1:9

Das Schlusslicht der Tabelle ließ gegen den Favoriten aus Berg zunächst aufhorchen, denn Schneider und Stumpf setzten sich nach einem spannenden Doppel mit 3:2 durch. In den folgenden zwei Doppeln gingen die Nordhalbener jedoch klar unter und die Begegnung nahm ihren erwarteten Verlauf. Die FC-Akteure konnten keines der Einzel gewinnen. Einzig Schneider und Pötzl boten ihren Gegnern Paroli.

Ergebnisse: Schneider/Stumpf - Behr/Frinzel 3:2, Hornfeck/Göring - Greim/Knörnschild 0:3, Pötzl/Schlee - Fischer/Ebert 0:3, Schneider - Knörnschild 1:3, Stumpf - Greim 0:3, Hornfeck - Fischer 0:3, Pötzl - Behr 2:3, Göring - Ebert 0:3, Schlee - Frinzel 0:3, Schneider -Greim 2:3.



DJK-SV Neufang -

SV Rothenkirchen 1:9

Anfangs sah es noch ganz gut für die Heimmannschaft aus, als das Duo Trebes/Kotschenreuther den ersten Punkt für Neufang holte. Es sollte an diesem Tag jedoch der einzige Punkt bleiben. Oliver Reinhardt sorgte auf Seiten der Rothenkirchener für zwei Punkte, während Rüdiger und David Scherbel neben ihren beiden Einzeln auch das gemeinsame Doppel gewannen.

Ergebnisse: Trebes/Kotschenreuther - Reinhardt/Eber 3:1, Beitzinger/Stöcklein - Girke/Hammerschmidt 1:3, Gebhardt/Zwosta - D. Scherbel/R . Scherbel 0:3, Trebes - D. Scherbel 0:3, Gebhardt - Reinhardt 1:3, Beitzinger - Girke 0:3, Stöcklein - Eber 0:3, Kotschenreuther - R. Scherbel 1:3, Zwosta - Hammerschmidt 1:3, Trebes - Reinhardt 2:3.

SG Regnitzlosau -

TSV Stockheim 6:9

Mit 2:1 für Stockheim ging es in die Einzel-Runde, bei der die Heimmannschaft zunächst mit drei Erfolgen auftrumpfte (4:2). Wich, Sünkel, Förtsch und Buckreus drehten allerdings die Begegnung zugunsten der Stockheimer (4:6). Diesen Vorsprung ließen sich die Gäste nicht mehr nehmen, und Sünkel erhöhte im Schluss-Einzel noch auf 9:6 für den TSV.

Ergebnisse: Vala/Höh - Schülner/Sünkel 3:0, Koss/Helihy - Buckreus/Wich 1:3, Solanki/Schneider - Martin/Förtsch 0:3, Vala - Schülner 3:1, Höh - Buckreus 3:0, Koss - Martin 3:0, Herlihy - Wich 1:3, Solanki - Sünkel 1:3, Schneider - Förtsch 0:3, Vala - Buckreus 1:3, Höh - Schülner 3:0, Koss - Wich 1:3, Herlihy - Martin 3:1, Solanki - Förtsch 1:3, Schneider - Sünkel 1:3. dob