Spanner im Schwimmbad aktiv

Am Donnerstagabend fotografierte ein 32-Jähriger im Schwimmbad unter der Trennwand in die benachbarte Umkleidekabine. Dort zog sich eine 35-Jährige gerade um, als sie den Spanner bemerkte. Sie sprach den Mann an und verständigte die Polizei. Der 32-Jährige erhält eine entsprechende Anzeige. pol