Spannendes Zeltlager mit dem TSV

Am vergangenen Wochenende veranstaltete der TSV Arnshausen wieder ein Zeltlager für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren. Aufgrund der schlechten Wetterprognose wurde das Zeltlager kurzfristig ans Sportgelände verlegt. Einige Kinder ließen es sich aber nicht nehmen, trotzdem in den Zelten zu schlafen. Andere bevorzugten lieber den Nebenraum im Sportheim. Insgesamt nahmen 35 Kinder am Zeltlager teil. Das Organisationsteam hatte sich ein buntes Programm für das Wochenende ausgedacht.

Fußball, Tischtennis oder sonstige Spiele sorgten für abwechslungsreiche Unterhaltung. Traditionell wurden auch zwei Zeltlager-Fahnen gemalt. Als es dunkel wurde, ging es zum Abschluss des ersten Tages zu einer Nachtwanderung. Am nächsten Morgen stand eine "Dorfrallye" durch Arnshausen an. Die Kinder wurden in Gruppen aufgeteilt und mussten verschiedene Punkte anlaufen und Fragen beantworten. Dabei lernten sie viel Neues rund um den Ort kennen.

Am Abend wurde mal gegrillt und über dem Lagerfeuer Stockbrot und Marshmallows geröstet. Die kleinen Kinder mussten den Anstrengungen des Tages recht bald Tribut zollen und gingen frühzeitig in die Schlafsäcke. Für die großen Jugendlichen stand noch eine "Mutprobe" auf dem Programm, die mit Bravour gemeistert wurde. Ein nächtlicher "Überfall" auf die Fahne sorgte dann nochmal für zusätzliche Aufregung. Das Wetter hielt trotz der schlechten Prognose. Die wenigen Schauer taten der guten Stimmung keinen Abbruch, so dass dies wieder ein gelungenes Zeltlager war. red