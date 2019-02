Spannendes "Traumflieger"-Musical

Beim Musical der "Angels" mit dem Titel "Traumflieger - werden Wünsche wahr?" können sich Erwachsene und Kinder jeder Altersgruppe auf eine märchenhafte, aber auch lustige und mitreißende Geschichte freuen, in der es um Träume und Fantasien geht, die durch erhöhten Medienkonsum verloren gehen könnten. Voller Spannung wird jeder auf das Ende der Geschichte warten: Siegt das Gute über das Böse, damit Träume und Wünsche der Menschen nicht verloren gehen? Mit Knicklichtern werden alle Zuschauer in die Schlussszenen des Musicals eingebunden. Aufführungstermine sind am 30. März und 6. April ab 19.30 Uhr sowie am 31. März ab 17 Uhr. Die Raiffeisenbank Wallenfels verkauft ab 18. Februar die Eintrittskarten (Mo/Do/Fr von 14 bis 17 Uhr sowie Di/Mi/Do von 9 bis 12.30 Uhr). Erwachsene zahlen 13, Kinder bis zwölf Jahre sechs Euro. Das Bild zeigt die Anprobe der ersten Kostüme einiger "Angels" mit soundgesteuerten LED-Shirts. Foto: privat