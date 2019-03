Spannendes Programm im Bauernmuseum

Das Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf bietet für Kinder ein vielfältiges Ferienprogramm in den Osterferien an.

Los geht es der Mitteilung aus dem Landratsamt zufolge am Montag, 15. April (10 bis 12.30 Uhr), mit dem Workshop "Mit Nadel filzen - Ostereier mal ganz anders" (für Kinder von 6 bis 10 Jahren).

Am Dienstag, 16. April (9.30 bis 12.30 Uhr), heißt es "Osterkränze backen" (6 bis 12 Jahre). Am Mittwoch, 17. April (10 bis 12.30 Uhr), ist "Frühlingshaftes Filzen" (6 bis 10 Jahre) angesagt. "Osterkerzen gestalten" heißt der Workshop am Donnerstag, 18. April (10 bis 12.30 Uhr, 6 bis 12 Jahre).

Alle Veranstaltungen finden im Seminarraum bzw. in der Hauswirtschaftsküche des Bauernmuseums Bamberger Land statt. Bitte den Garteneingang nutzen!

Für weitere Informationen zu den einzelnen Aktionen sowie für die Anmeldungen steht das Bauernmuseum Bamberger Land unter der Rufnummer 0951/859650 oder per E-Mail bauernmuseum@lra-ba.bayern.de zur Verfügung. red