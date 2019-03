Spannendes aus der Natur

Über 50 Naturinteressierte besuchten den Vortrag über seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten im Steinachtal.Der Veranstalter, die LBV-Gruppe Steinachtal, zeigte sich hocherfreut über das rege Interesse an der Veranstaltung.

Der Geoökologe Alex Ulmer vom Landesbund für Vogelschutz (LBV), Kreisgruppe Coburg, referierte äußerst kurzweilig über Besonderheiten der Fauna und Flora des Steinachtales. So stellte er zum Beispiel eine besondere Schmetterlingsart, den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling, vor. Das Besondere dieser Art ist ihre außergewöhnliche Fortpflanzungsstrategie. So benötigt der Schmetterling, wie sein Name schon vermuten lässt, die Blüten des großen Wiesenknopfes, um seine Eier abzulegen.

Seine spannenden Geschichten illustrierte Ulmer mit wunderschönen Fotos aus dem Steinachtal, die die Fauna und Flora vom Frühjahr bis in den Winter dokumentierten. So zeigte er beispielsweise das Hermelin in seinem weißen Winter- und seinem braunen Sommerkleid.

Bei der Vorstellung der Orchideen, die es rund um Mitwitz gibt, wurde er vom Orchideenexperten und Mitglied der LBV-Steinachtalgruppe Uwe Pausch unterstützt. Pausch gab sein Wissen über die Fliegenragwurz, das Purpurknabenkraut und das Breitblättrige Knabenkraut an die interessierten Zuhörer weiter.

Münch kündigte nach der starken Resonanz auf den Vortrag weitere Veranstaltungen an. Die nächste wird am 11. April um 19 Uhr im Gasthof "Zum Steinernen Löwen" in Mitwitz stattfinden. Dabei soll das überaus erfolgreiche Volksbegehren "Rettet die Bienen" aufgegriffen werden. red