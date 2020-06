Spannende Wege in Vergangenheit

Mit einem breiten Angebot an thematischen Stadtführungen für Einzelpersonen und Gruppen meldet sich Geschichte Für Alle e. V. nach dem Lockdown zurück.

Das Angebot des Vereins, der seit über 20 Jahren auf Bambergs Straßen Geschichte vermittelt, bietet sowohl für Einheimische als auch Touristen spannende Zugänge in die Vergangenheit. Vom Leben in der mittelalterlichen Stadt über die Hexenverfolgungen bis zur Rolle Bambergs in der NS-Zeit werden bei den Führungen historische Zusammenhänge fundiert und kurzweilig erklärt.

Dabei werden die Stadtführungen an sich von den Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kaum beeinträchtigt: Das Abstandsgebot zwischen Personen, die nicht demselben Hausstand angehören, lässt sich durch die Beschränkung der maximalen Gruppengröße auf 15 Personen leicht umsetzen. Eine Maskenpflicht besteht bei geführten Rundgängen im Freien nicht. Mund und Nase müssen nur bedeckt werden, wenn die Gruppe ein Gebäude betritt.

Ticketvorverkauf

Neu ist aber, dass man zur Teilnahme an einem der Rundgänge vor der Veranstaltung ein Ticket unter www.geschichte-fuer-alle.de erwerben muss.

Franca Heinsch, die die Arbeit des Vereins in Bamberg verantwortet, erklärt dazu: "Durch den Ticketvorverkauf können wir einerseits die Einhaltung der maximal erlaubten Teilnehmerzahl kontrollieren, und zum anderen entfällt der enge physische Kontakt beim Bezahlvorgang. Trotzdem kann man sich weiterhin spontan für eine Führungsteilnahme entscheiden. Der Kaufvorgang ist über das Smartphone - sofern noch Plätze frei sind - bis eine Minute vor Rundgangsbeginn möglich."

Zum Schutz der Teilnehmer und der Rundgangsleiter hat man sich bei Geschichte Für Alle schweren Herzens entschieden, die beliebten kulinarischen Rundgänge sowie die Kinderführungen erstmal auszusetzen. Doch auch ohne diese Angebote gibt es viel in Bamberg zu entdecken. Die Rundgangsleiter können es jedenfalls kaum erwarten, ihr großes Wissen wieder weiterzugeben. Die Freude darüber, dass die vielen Wochen ohne Stadtführungen nun endlich Geschichte sind, ist groß.

Tickets und weiterführende Informationen zu den geltenden Hygienebestimmungen bei den Stadtführungen von Geschichte Für Alle e. V. gibt es unter www.geschichte-fuer-alle.de. red