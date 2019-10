Spannende Symbiose

Michael Memmel Am neuen städtischen Service-Gebäude im ehemaligen Kreiswehrersatzamt wird gerne herumgebastelt. Erst war der Name dran: Um der Gender-Diskussion aus dem Wege zu gehen, wurde es ratzfatz vor der Eröffnung noch von Bürgerrathaus in Rathaus am ZOB (Ratz) umbenannt.

Dann mussten die Fahrräder ihren rechten Abstellplatz finden. Und jetzt wird es sogar noch künstlerisch. Über dem barrierefreien Zugang entsteht ein Vordach - das aktuell von einer spannenden Symbiose aus Holzbalken und vier Gitterkästen gehalten wird. Wer jetzt schon frohlockt und darin ein Werk postmoderner Industrie-Ästhetik erkennen will, sollte sich sputen, wenn er dieses noch vor Ort bestaunen will. Es handelt sich nämlich nur um eine Hilfskonstruktion, die bald wieder zurückgebaut und von einer langweiligen Blechverkleidung abgelöst wird. Schade eigentlich.

Mal schauen, was bei der nächsten Bastelstunde am Ratz so auf dem Plan steht.