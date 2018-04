Spannende Geschichten vom Scheitern

ct



"Fuck up!" Diesen Kraftausdruck, der immer gerne dann verwendet wird, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist, hat die "Zukunft.Coburg.Digital GmbH" als Titel für ihre nächste Veranstaltung gewählt. Denn am Mittwoch, 25. April, soll es um "Geschichten vom Scheitern" gehen - und darum, wie jeder aus Fehlern lernen kann. Beginn der Veranstaltungsort ist um 20 Uhr im Club "Hinz und Kunz" (Hahnweg 2, unterm Kino).Um was geht's genau? "Wer Fehler macht, lernt dazu und entwickelt sich weiter", heißt es in der Einladung. So sei Thomas Edison 999 mal gescheitert, bis der tausendste Versuch glückte und er die Glühbirne erfand: "Ich bin nicht gescheitert. Ich kenne jetzt 1000 Wege, wie man keine Glühbirne baut", stellte Edison daraufhin fest.An dem "Fuck up"-Abend lernen die Besucher vier "Geschichten vom Scheitern" kennen - die Protagonisten reden offen über ihr persönliches "Fuck up", ihr Scheitern und was sie aus den Fehlern gelernt haben.So wird Jan Gorr als Trainer der Bundesligamannschaft des HSC 2000 Coburg über seine Erfahrungen mit der Option des Scheiterns berichten. Jede Woche eine 50:50 Chance zwischen Sieg und Niederlage - wie geht man als Teamcoach mit dieser Spannung um, wie pusht man seine Mannschaft nach einer Negativerfahrung? Weitere Redner erzählen ihre Geschichte, wie sie der plötzliche Erfolg zum Stolpern und letztlich zu Fall brachte (Josua Kohberg von Kosys), oder wie man sich fühlt, wenn die genialste Idee der Welt niemand kaufen will (Steffi Kurth und Martin Storbek von qlib).Durch den Abend im Club "Hinz und Kunz" führt Jenny Huth von Radio Eins. Ab 23.30 Uhr startet eine "Fuck up"-Party mit DJ Rico Böhme.Tickets kosten im Vorverkauf sieben Euro, an der Abendkasse zehn Euro (Studierende zahlen fünf beziehungsweise sieben Euro). Weitere Informationen unter www.fuckupclub.de