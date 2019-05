Spannend und brenzlig: Unterricht mit der Feuerwehr

Einen ganz anderen Unterricht mit einem interessanten und notwendigen Stoff erhielten die Schüler der fünften bis siebten Klassen der Albert-Blankertz-Mittelschule. Sie verbrachten jeweils einen Vormittag bei der Stützpunktfeuerwehr Redwitz. Eingeladen dazu hatten die beiden Jugendleiter Mark Walder und Timo Fuhrmann. Zusammen mit einem Team informierten sie über das Feuerwehrwesen und stellten die Grundkenntnisse vor.

In einem anschließenden Stationenlauf erfuhren die Schüler unter anderem, welche Gerätschaften und Ausrüstung einem Feuerwehrmann zur Verfügung stehen. So staunten sie, als sie erfuhren, dass ein vollständig ausgerüsteter Feuerwehrmann um die 57 Kilogramm an Ausrüstung zu tragen hat. Weiter überzeugten sich die Jugendlichen von dem vielseitigen Einsatz und der Anwendung der Rettungsschere und des Rettungsspreizers. Anschaulich verfolgten sie auch den Einsatz der Gerätschaften bei einer simulierten Überschwemmung eines Kellers. Darüber hinaus versuchten die Schüler an einer Station, die Löschleitung richtig zu halten.

Besonders interessiert verfolgten die Schüler mit, welche Gefahren bestehen, wenn eine Spraydose explodiert. Ebenso spannend war für sie die Fettbrandexplosion. "Da kam es warm auf mich zu", sagte ein Schüler, obwohl der Sicherheitsabstand eingehalten wurde.

Wichtig war den Jugendleitern zum Ende des Tages die Erkenntnis, dass es vielseitige Aufgaben gibt, um anderen zu helfen. che